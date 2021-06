« Robinson et compagnie » : projection-rencontre Margny-lès-Compiègne, 26 juin 2021-26 juin 2021, Margny-lès-Compiègne.

« Robinson et compagnie » : projection-rencontre 2021-06-26 15:00:00 – 2021-06-26 17:30:00

Margny-lès-Compiègne Oise Margny-lès-Compiègne

0 0 Chef-d’oeuvre du cinéma d’animation français réalisé en 1990 par Jacques Colombat, collaborateur de Paul Grimault et des frères Prévert, Robinson et compagnie est une version poétique et libre du roman de Daniel Defoe.

Dans le cadre de l’exposition « Robinson et compagnie », Venez à la rencontre du réalisateur Jacques Colombat et assistez à la projection du film !

Rencontre animée par Vincent Baticle, enseignant et chercheur en cinéma.

Gratuit, réservation obligatoire, sur place, au 03 44 36 31 59 ou à l’adresse mail suivante : contact@centrandrefrancois.fr

(Adultes / Enfants + de 8 ans)

contact@centreandrefrancois.fr +33 3 44 36 31 59

Chef-d’oeuvre du cinéma d’animation français réalisé en 1990 par Jacques Colombat, collaborateur de Paul Grimault et des frères Prévert, Robinson et compagnie est une version poétique et libre du roman de Daniel Defoe.

Dans le cadre de l’exposition « Robinson et compagnie », Venez à la rencontre du réalisateur Jacques Colombat et assistez à la projection du film !

Rencontre animée par Vincent Baticle, enseignant et chercheur en cinéma.

Gratuit, réservation obligatoire, sur place, au 03 44 36 31 59 ou à l’adresse mail suivante : contact@centrandrefrancois.fr

(Adultes / Enfants + de 8 ans)

Galerie Miyu

dernière mise à jour : 2021-06-19 par SIM Picardie – Oise Tourisme