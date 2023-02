ROBINSON CRUSOE… ET ZOE LIBERTE ! LE GUICHET MONTPARNASSE, 8 février 2023, PARIS.

LE GUICHET MONTPARNASSE PARIS 15, RUE DU MAINE Paris

De Gaëlle Hispard et Mathieu Gerhardt

Robinson échoue sur la plage d’une île… déserte ? Pas vraiment, car il y a Zoé ! Sauront-ils unir leurs forces pour affronter les pirates ?

Rythmé de chansons originales, ce spectacle musical jeune public revisite et détourne avec malice le Robinson de Daniel Defoe. Exotisme et humour, dépaysement et aventure y servent un récit qui nous invite à défendre la liberté, et à respecter le vivant.

Mise en scène : Gaëlle Hispard

Musiques : Gaëlle Hispard et Mathieu Gerhardt

Interprétation :

Houdia Ponty ou Julia Vander

Clément Ballet ou David Cami de Baix

Scénographie : Cassandre Boy

Création lumière : Etienne Bluteau / Création sonore : Simon Poupard

