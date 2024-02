Robinson comme au cinéma avec Travelling Junior ! Maison du livre Bécherel, dimanche 25 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-25 15:30

Fin : 2024-02-25 16:45

Selkirk, le véritable Robinson Crusoé, Walker Tournier Argentine, 2012, 1h15, vf

Selkirk, un jeune corsaire indiscipliné, navigue sur les mers du Sud à la recherche de trésors. Abandonné sur une île déserte, il découvre la vie en pleine nature et apprend à se débrouiller pour devenir un véritable Robinson Crusoé.

À partir de 7 ans | Durée 1h15 | Sur inscription | GRATUIT

Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Bécherel 35190 Ille-et-Vilaine