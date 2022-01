ROBINE KLEIN QUARTET Le Baiser Salé, 22 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 22 mars 2022

de 21h30 à 00h30

payant

ROBINE KLEIN voix TOM NAOURI sax MAX BOYER guitare ELIAS ARAPOGLOU batterie Pour former le RK Quartet, l’auteure/compositrice/interprète franco-néerlandaise Robine Klein, rassemble 3 musiciens d’horizons différents, dont l’union crée une musique singulière et mystique. Elle accompagne des histoires tantôt écrites en Français, en Anglais ou en Néerlandais. Imprégné par des grands noms du jazz tels que Billie Holiday et Sarah Vaughan, leur univers expérimente également des ambiances plus modernes qui pourraient rappeler Flora Purim et Gretchen Parlato. Le RK Quartet propose un jazz audacieux mais accessible, et attache une réelle importance au son et aux textures des quatre instruments afin qu’ils entrent en subtile symbiose.

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

