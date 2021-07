Cenon Rocher de Palmer Cenon, Gironde Robin & The Woods Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Robin & The Woods

Rocher de Palmer, le vendredi 1 octobre à 20:30

Rocher de Palmer, le vendredi 1 octobre à 20:30

Ils ont fait du chemin depuis le Tremplin Action Jazz qu’ils avaient remporté en 2018, enchaînant avec le Prix FIP : Robin Jolivet et ses amis sortent aujourd’hui leur tout premier album de jazz rock progressif. Influencé par l’univers onirique des 70’s (King Crimson, Mike Oldfield, Pink Floyd…), le quintet bordelais Robin & The Woods se laisse tout autant inspirer par le jazz sophistiqué de Pat Metheny, Donny McCaslin ou encore E.S.T. Entre une écriture dense et un style épuré, laissant une large place à l’improvisation, le premier album du groupe, Moonfall, se veut aussi intimiste qu’expressif, poétique que féroce. Au-delà de ses influences musicales, ce premier opus puise ouvertement son imaginaire dans la culture populaire, du cinéma de genre à la littérature en passant par le jeu vidéo. EN SAVOIR PLUS

Concert gratuit. Réservation conseillée, invitation à télécharger un mois avant le spectacle.

2021-10-01T20:30:00 2021-10-01T22:30:00

