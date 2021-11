Paris Les Disquaires île de France, Paris Robin Nitram Les Disquaires Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mardi 30 novembre 2021

de 20h à 22h

payant

Découverte jazz avec Motto Trio et son nouvel album Vroum Vroum à vivre en live ! Motto Trio est le dernier projet en date du guitariste Robin Nitram. Avec Nicolas Zentz à la contrebasse et Ewen Grall à la batterie, Vroum Vroum, le nouvel album du Motto Trio (révélation jazz magazine) est une invitation au voyage. Ces trois jeunes musiciens ont hâte de se produire sur la scène des Disquaires afin d’emmener le public hors des sentiers battus. Concerts -> Jazz Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

6 Rue des Taillandiers Paris 75011

Contact : Les Disquaires 0140219460

