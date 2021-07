Robin NICAISE “Building & Piano Studies” Sunset & Sunside, 16 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 16 octobre 2021

de 21h à 23h

payant

« Building », véritable concerto pour sax ténor dans le quel ce dernier dialogue avec un quartet jazz et un quatuor à cordes.

Une deuxième partie ensuite, plus inattendue encore, dans laquelle Robin nous livre ses études pour piano solo qu’il a lui-même composées et enregistrées. il sera accompagné de ses partenaires habituels: Sandro Zerafa (guitare),Clément Simon (piano/Fender Rhodes), Yoni Zelnik ( contrebasse) et Fred Pasqua ( batterie ) + quatuor à cordes :Youri Bessières (premier violon) ; Fanny Lévèque (second violon ), Alain Martinez ( alto) et Consuelo Uribe ( violoncelle). Une telle formule révèle ses qualités rares de compositeur et d’arrangeur, écrin raffiné et stimulant pour des solistes de grande classe.

Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (150m) 4 : Les Halles (301m)



Contact :Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/10/artiste/3836/7602/

Date complète :

