Robin McKelle New Morning Paris, 7 novembre 2023, Paris.

Le mardi 07 novembre 2023

de 19h30 à 22h00

.Tout public. payant Tarif New Morning : 29.70 EUR

Robin McKelle revient au jazz avec le disque Impressions of Ella, qui comprend onze standards immortalisés par Ella Fitzgerald.

Dans le riche parcours de l’américaine Robin McKelle, son coeur a toujours balancé entre jazz et soul. Elle chante à merveille tout le répertoire des standards vocaux (de Billie Holiday à Sarah Vaughan) et ses références musicales sont plutôt à chercher du côté de Ray Charles, Nina Simone ou Donny Hathaway. Grande connaisseuse de l’histoire de la Great Black Music, elle a décidé de ne pas choisir ! En effet, en choisissant de rendre hommage à la plus grande de toute, la Reine Ella Fitzgerald, elle se penche sur le répertoire d’une musicienne qui symbolise à elle seule l’art – difficile – de faire groover n’importe quel standard de jazz.

Découverte en France comme chanteuse de jazz, dans la filiation d’Ella Fitzgerald et Sarah Vaughan, la flamboyante Robin McKelle avait délibérément pris un virage vers la soul, le rock et le blues. Force est de constater qu’il faut un talent audacieux pour se glisser dans la peau de ces immenses chanteuses. Robin McKelle a déjà montré qu’elle était prête à relever le défi, en reprenant des chansons de ces musiciennes légendaires lors de ses concerts. À l’occasion de la sortie de son nouvel album en 2023, la chanteuse et compositrice américaine recrée l’univers laissé par ses congénères : interprétation des ballades et scat accompli. Loin de l’hommage classique, Robin McKelle redessine les chansons de sa voix à la fois puissante, fragile et sensuelle. Rejoignez Robin dont l’art ressemble de plus en plus à l’ébène, alors qu’elle rend hommage à une icônes de la musique du XXe siècle.

== Line up ==

Robin Mckelle (Voix), Jonathan Thomas (Piano), Eric Wheeler (Basse), Jonathan Barber (Batterie)

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

