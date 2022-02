Robin McKelle Artplexe Canebière, 30 mars 2022, Marseille.

Robin McKelle

Artplexe Canebière, le mercredi 30 mars à 21:00

Robin McKelle se produira sur la scène de la plus grande salle de votre Cinéma Artplexe Canebière. L’occasion de (re) découvrir cette artiste d’exception dans l’ambiance feutrée et intimiste d’un lieu au confort et à l’acoustique particulièrement raffinés. Après avoir gravé sept albums salués par la critique, Robin McKelle, en choisissant de reprendre des morceaux uniquement composés ou popularisés par des artistes féminines, signe un manifeste vibrant dont la portée s’étend bien au-delà de son époque. Avec musicalité et sensibilité, elle fusionne, dans sa musique, de nombreux genres. En choisissant ce contexte inhabituel, Robin se retrouve à donner une nouvelle vie à ces reprises en leur apportant une ambiance jazz, feutrée, intime et délicate. Saluée pour sa voix de contralto puissante et expressive et ses qualités de performer, notamment dans le rhythm’n blues où ressortent ses influences Soul (Nina Simone, Gladys Knight, Aretha Franklin) … Nous la (re) découvrons ici dans un registre plus personnel, sensible et nuancé, mais toujours aussi soulful. De magnifiques arrangements redonnent vie à d’intemporels titres d’Amy Winehouse, Adèle, Billie Holiday Dolly Parton, Joni Mitchell, Sade ou Janis Joplin. Un concert qui fera date à Marseille !

De 8,50 à 38,79€

Artplexe Canebière 125 La Canebière 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



