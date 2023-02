ROBIN MCKELLE & ANDRE MANOUKIAN Duo PALAIS DES CONGRES SALLE RAVEL, 15 février 2023, PARIS.

ROBIN MCKELLE & ANDRE MANOUKIAN Duo PALAIS DES CONGRES SALLE RAVEL. Un spectacle à la date du 2023-02-15 à 20:00 (2023-02-15 au ). Tarif : 31.2 à 52.0 euros.

LE TOUQUET & CO (L.3-1119929) et Enzo Productions présentent : ce spectacle. Depuis la sortie de son premier album en 2006, Robin McKelle prouve constamment qu’elle est 100% imprégnée de soul, de jazz, de blues. Des ingrédients qui rendent son travail si passionnant et authentique. Souvent comparée à Ella Fitzgerald, ses premières influences étaient plutôt du côté d’Aretha Franklin, Gladys Knight et Nina Simone. André Manoukian cisèle à cette voix un écrin parfait, nous obligeant à nous mordre les lèvres pour ne pas pleurer. Mais il y a du rire aussi, quand le pianiste raconte son parcours musical entre les muses et les sirènes, entre l’inspiration et les sortilèges. Laissez-vous envoûter par ce duo magique… » André Manoukian, Robin McKelle André Manoukian, Robin McKelle

Votre billet est ici

PALAIS DES CONGRES SALLE RAVEL PARIS PLACE DE L’HERMITAGE Pas-de-Calais

LE TOUQUET & CO (L.3-1119929) et Enzo Productions présentent : ce spectacle. Depuis la sortie de son premier album en 2006, Robin McKelle prouve constamment qu’elle est 100% imprégnée de soul, de jazz, de blues. Des ingrédients qui rendent son travail si passionnant et authentique. Souvent comparée à Ella Fitzgerald, ses premières influences étaient plutôt du côté d’Aretha Franklin, Gladys Knight et Nina Simone.

André Manoukian cisèle à cette voix un écrin parfait, nous obligeant à nous mordre les lèvres pour ne pas pleurer. Mais il y a du rire aussi, quand le pianiste raconte son parcours musical entre les muses et les sirènes, entre l’inspiration et les sortilèges. Laissez-vous envoûter par ce duo magique… »

.31.2 EUR31.2.

Votre billet est ici