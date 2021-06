ROBIN MAXIME – Concert de Guitare Classique et Espagnole Nuits-Saint-Georges, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Nuits-Saint-Georges.

Nuits-Saint-Georges Côte-d’Or Nuits-Saint-Georges

Robin Maxime, guitariste virtuose et sensible, vous propose de découvrir les jolis coins et les belles églises de Côte d’Or et de partir pour de merveilleux voyages à travers les émotions intenses, puissantes ou délicates des plus grands compositeurs (BACH, HAENDEL, PACHELBEL, ALBINONI, WEISS, BEETHOVEN, TARREGA, BARRIOS, VILLA-LOBOS, PIAZZOLLA, ALBENIZ, ZEQUINHA ABREU…)

https://robinmaxime.fr/

