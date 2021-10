Dijon Dijon Côte-d'Or, Dijon Robin Maxime – Concert de guitare classique et espagnole Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Robin Maxime – Concert de guitare classique et espagnole 2021-10-29 19:00:00 Église Sainte-Bernadette 4 Avenue des Grésilles
Dijon

Dijon Côte-d’Or Dijon EUR 5 10 Robin MAXIME, guitariste virtuose, donne des concerts de Guitare Classique et Espagnole à travers toute la France. Le 29 octobre il sera à la grande église Sainte-BERNADETTE. Chefs d’oeuvre de la guitare espagnole, transcriptions des plus belles oeuvres classiques, incontournables de la guitare sud-américaine… Partagez un moment les émotions et nuances intenses, puissantes ou délicates des plus grands compositeurs…

