Robin Mansanti Quartet Mairie du 6e arrondissement Paris, samedi 18 mai 2024.

Le samedi 18 mai 2024

de 15h00 à 16h30

.Tout public. gratuit

Entrée libre, sous réserve de places disponibles

Le Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris propose chaque année en mai, depuis 23 ans, au cœur du Paris culturel et artistique, des concerts uniques dans des lieux exceptionnels.

CONCERT DÉCOUVERTE ATTENTION TALENT

ROBIN MANSANTI QUARTET

Un artiste en état de grâce

Robin Mansanti a littéralement envoûté le public et les médias à la sortie de son album « Nuit Américaine ».

L’envie de chanter et de devenir trompettiste jaillit à dix-sept ans lorsque l’artiste tombe sur une vidéo de Chet Baker. Dans ce fameux opus il réunit des reprises de grands standards américains (Leonard Bernstein, Henry Mancini, Glenn Miller) tout en affirmant son propre style.

Un album qui fait entendre une voix douce et mélodieuse et distille d’un bout à l’autre un charme irrésistible, onirique et intemporel.

Pour ce concert dans la très belle salle des fêtes de la Mairie du 6e, nous sont offerts les premiers pas d’un artiste habité, qui convoque une magie empreinte de poésie et de beauté.

Robin Mansanti : trompette-voix / Laurent Courthaliac : piano / Hugo Lippi : guitare / Philippe Aerts : contrebasse

Album « Nuit américaine » sorti en 2023

Mairie du 6e arrondissement 78 rue Bonaparte 75006

Contact : https://festivaljazzsaintgermainparis.com/event/robin-mansanti-quartet/ billetterie@festivaljazzsaintgermainparis.com https://www.facebook.com/festivaljazzsaintgermainparis https://www.facebook.com/festivaljazzsaintgermainparis

Antoine Mansanti