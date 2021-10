Paris Sunset & Sunside île de France, Paris Robin MANSANTI, Alain JEAN MARIE, Jean BARDY Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Robin MANSANTI, Alain JEAN MARIE, Jean BARDY Sunset & Sunside, 14 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 14 novembre 2021

de 19h à 21h

payant

Robin Mansanti chante, en héritier direct de Chet Baker. Robin Mansanti – trompette ; Alain Jean Marie – piano ; Jean Bardy – c.basse Robin Mansanti chante, en héritier direct de Chet Baker. Après quelques secondes, tant de pureté et de douceur imposent le silence. A ce niveau, ce n’est plus de l’imitation, c’est de la réincarnation. Robin Mansanti passe à la trompette et, là encore, le souffle de Chet Baker semble passer à travers lui.” Il est accompagné avec deux compagnons de Chet Baker. Légendaire ! Concerts -> Jazz Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (150m) 4 : Les Halles (301m)

Contact :Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/11/artiste/3837/7827/ Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-11-14T19:00:00+01:00_2021-11-14T21:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Sunset & Sunside Adresse 60 Rue des Lombards Ville Paris lieuville Sunset & Sunside Paris