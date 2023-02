Robin Escoude Trio Café Le Baryton, 4 mars 2023, Lanton Lanton.

Robin Escoude Trio

8 Avenue Paul Gauguin Café Le Baryton Lanton Gironde Café Le Baryton 8 Avenue Paul Gauguin

2023-03-04 21:30:00 – 2023-03-04

Café Le Baryton 8 Avenue Paul Gauguin

Lanton

Gironde

Lanton

EUR Ce trio est composé de : Robin et Thierry issus de la famille Escoudé et de Ninine Garcia. Thierry, de par sa tradition familiale est imprégné de notes ibériques et Robin de Bireli Lagrène (mélange de virtuosité, du son et de la vitesse d’exécution des notes). La rencontre musicale avec Ninine, qui apporte le swing manouche et le bebop, donne aujourd’hui le sens de leur musique. Ils se présentent en trio : 2 guitares et une contrebasse.

Ce trio est composé de : Robin et Thierry issus de la famille Escoudé et de Ninine Garcia. Thierry, de par sa tradition familiale est imprégné de notes ibériques et Robin de Bireli Lagrène (mélange de virtuosité, du son et de la vitesse d’exécution des notes). La rencontre musicale avec Ninine, qui apporte le swing manouche et le bebop, donne aujourd’hui le sens de leur musique. Ils se présentent en trio : 2 guitares et une contrebasse.

+33 6 43 51 95 84

© Le Baryton

Café Le Baryton 8 Avenue Paul Gauguin Lanton

dernière mise à jour : 2023-02-24 par