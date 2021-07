Aix-les-Bains Aix-les-Bains Aix-les-Bains, Savoie Robin du Bois Vidal Aix-les-Bains Aix-les-Bains Catégories d’évènement: Aix-les-Bains

Savoie

Robin du Bois Vidal Aix-les-Bains, 25 juillet 2021, Aix-les-Bains. Robin du Bois Vidal 2021-07-25 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-25 18:00:00 18:00:00

Aix-les-Bains Savoie Aix-les-Bains Une après-midi à la découverte de la légende du bois Vidal et de l’époque médiévale. http://www.aixlesbains.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-22 par Office de Tourisme intercommunal Aix-les-Bains Riviera des Alpes

Aix-les-Bains, Savoie