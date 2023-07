Visite guidée du moulin de Fosseuse Robin des moulins Bornel Catégories d’Évènement: BORNEL

Oise Visite guidée du moulin de Fosseuse Robin des moulins Bornel, 16 septembre 2023, Bornel. Visite guidée du moulin de Fosseuse 16 et 17 septembre Robin des moulins 15 places par créneau de visite Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, visite guidée de l’ancien moulin à eau de Fosseuse : – la roue et le mécanisme – l’histoire du moulin – l’ensemble du bâtiment, rénové par Robin des moulins pour en faire un ecolieu et espace de réflexion dédié à la transition – le parc de 3 hectares, parcouru par plusieurs cours d’eau L’espace accueille par ailleurs une exposition de projets de design des jeunes diplômés de CY école de design dans le cadre de France design week que vous pourrez découvrir à cette occasion. La visite est opérée par Robin des moulins, entreprise d’économie sociale et solidaire, qui restaure et offre une nouvelle vie à ce monument du patrimoine industriel rural. Gratuit, inscription obligatoire, places limitées

Visite guidée de 14h30 à 15h30 samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023 Robin des moulins 5 chemin du bois 60540 Fosseuse Bornel 60540 Fosseuse Oise Hauts-de-France 0677884996 http://www.robindesmoulins.fr http://www.instagram.com/robindesmoulins [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-journees-europeennes-du-patrimoine-visite-guidee-du-moulin-de-fosseuse-675108897887 »}] Parking disponible devant l’école de Fosseuse rue du Vert Galant Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: BORNEL, Oise
Lieu Robin des moulins
Adresse 5 chemin du bois 60540 Fosseuse
Ville Bornel

