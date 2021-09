Robin Decourcy Palais de la Porte Dorée – Passerelle Simone de Beauvoir, 2 octobre 2021, Paris.

La Sauvage – Trek Danse

Robin Decourcy est un auteur, chorégraphe et artiste visuel français, créateur des Trek Danse. Sa rencontre avec les figures de la Post-Modern Dance, de Fluxus, de la Poésie sonore le mène à intégrer des techniques d’improvisation et de partition en temps réel. Également Influencé par la scène tech, trad, expérimentale, ainsi que l’enseignement des peuples-racines, Robin Decourcy applique différentes alternatives de relation à notre environnement par de grandes performances inclusives, alliant des processus éthologiques et micro- politiques.

A l’occasion de Nuit Blanche 2021, Robin Decourcy invite les spectateurs et spectatrices préalablement inscrits-es à prendre part à un Trek Danse développé pour l’occasion, en résonnance avec des paysages choisis, sur un parcours du GR75, entre Vincennes et Bercy. Pratique inspirée du contact-improvisation, de l’histoire de la transe et du nomadisme, cette marche festive et inclusive se présente sous forme de jeux, de partitions et de rites archaïques, initiés par l’artiste et ses invités-es surprises. Sur le parcours, des pauses permettent aux participant-es d’explorer leur capacité de perception, de relation et de composition avec l’écosystème présent. Pas à pas, le public est pris dans un scénario enchanté où le réel et la fiction se trouvent étrangement mêlés. Ici, l’arrivée de la nuit sera une chance pour nous transporter dans un rêve éveillé : nous faire sentir la modification de l’écosystème, sa faune, les influences calendaires et astrales sur notre comportement. Se donner en groupe le droit de vivre, d’observer, d’écouter la ville comme un vaste spectacle du réel. Devenir-chimères, devenir-mutants.tes, invisibles ou compost d’un nouveau monde…Ensauvager, enforester, danse-ifier, ralentir et décoloniser nos imaginaires !

Pratiques pluri-sensorielles : Duos empathiques, marches groupales, murmurations, marches occultes, mouvement authentique…

NB: L’ambiance est respectueuse et bienveillante, ouverte aux questions du genre, à notre animalité, à nos pulsions, aux états variés de conscience et corps.

Guides – Aline Fayard, Sandra Wieser, Laurent Petit, Robin Decourcy

Musique – Naghib Shanbehzadeh, Agathe de Courcy

Régie & production – PAB, Julien Cordarelle

Production – Souffles & l’Association Avaleur

Film – Le Bus Digital, Carole & Elise Lorthiois

Palais de la Porte Dorée – Passerelle Simone de Beauvoir 293 avenue Daumesnil Paris 75012

1 : Château de Vincennes (1120m) 1 : Bérault (1616m) 46, 201 3 : Porte Dorée



Contact : http://www.documentsdartistes.org/artistes/decourcy/repro.html https://www.facebook.com/robin.decourcy

