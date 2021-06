Paris Le Baiser Salé Paris ROBIN ANTUNES & GUESTS Le Baiser Salé Paris Catégorie d’évènement: Paris

Des musiciens issus du CNSM de Paris autour d’un répertoire original entre jazz, électro et improvisations. Robin Antunes violon/mandoline/effets, Benjamin Garson guitare/effets, Baptiste Archimbaud basse/effets, Tamino Edener batterie/électronique + guests Des musiciens issus du CNSM de Paris autour d’un répertoire original entre jazz, électro et improvisations. Une musique énergique, dansante et puissante, qui alterne plages aériennes, phases enjouées de transe groovy et improvisations survoltées, avec des sonorités électroniques, des machines et des pédales d’effet. — Que ce soit aux côtés d’Etienne Mbappé, François Jeanneau, Jean-Marie Ecay ou avec ses propres projets comme Monsieur Mâlâ, Robin est un musicien à l’appétit insatiable ! Depuis ses débuts, il baigne dans un univers musical varié et à travers le créneau #JazzDeDemain, nous fait découvrir par sa musique, une multitude d’inspirations et de couleurs. #SoyezCurieux Concerts -> Jazz Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

