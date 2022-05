Robilliard / David / Faulkner LE TRITON, 12 mai 2022, Les Lilas.

Robilliard / David / Faulkner

LE TRITON, le jeudi 12 mai à 20:30

« Pour réaliser cette aventure, c’est avec le bassiste éclectique Laurent David, vivant entre Brooklyn et Paris, que je choisis de faire appel au talentueux batteur Afro-Américain, Justin Faulkner, qui, aux côtés de Brandford Marsalis depuis plus de 12 ans, flirte avec les nouvelles définitions possibles du jazz. Accomplir cette rencontre est pour moi une étape nécessaire et logique en tant qu’artiste et musicien de jazz. Construire cette essence et ce sens à travers un répertoire de compositions originales, lui apporter une nouvelle dimension, humaine, musicale et spirituelle me semble inévitable. Ma volonté se situe dans la nécessité de s’affranchir du trio jazz classique et de continuer ce travail entre le groove et l’émotion, ce mariage entre l’Europe et la culture noire américaine. L’instrumentation de mon trio représente différentes époques, différents cheminements de pensée qui m’offrent un large champ d’arrangement. C’est cela mon projet, du métissage, des rencontres, de la recherche, et l’urgence de continuer à faire grandir ma musique. » Yvan Robilliard **Yvan Robilliard** piano, fender rhodes, moog, compositions **Laurent David** basse électrique **Justin Faulkner** batterie

Tarif E : Normal 20 € – Réduit 15 € – Adhérents du Triton 12 € – Jeune 8 € ; Billetterie : par CB au 01 49 72 83 13, sur place de 10h30 à 18h00 et les soirs de concert, par internet sur http://www.letriton.com/

Colors, Rythms & Spirituality

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T20:30:00 2022-05-12T22:00:00