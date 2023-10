Octobre Rose à Robertot Robertot, 8 octobre 2023, Robertot.

Robertot,Seine-Maritime

La commune de Robertot organise une marche de 6km au profit de l’association EMMA pour le dépistage du cancer du sein. RDV samedi 21 octobre 2023 à 14h30 sur le parking du foyer rural.

Mets tes baskets et enfile un vêtement rose. Vente de T-shirts et casquettes à 8€ dont 3€ seront reversés au profit de l’association EMMA. Paiement: espèces ou chèques à l’ordre du Foyer Rural.

Contacts: Mr Benoist Caufourier au 06 41 09 41 56 ou Mme Arlette Cole au 06 87 93 14 50.

2023-10-08 14:30:00 fin : 2023-10-08 16:00:00.

Robertot 76560 Seine-Maritime Normandie



The commune of Robertot is organizing a 6km walk in aid of the EMMA breast cancer screening association. See you on Saturday October 21, 2023 at 2.30pm in the foyer rural parking lot.

Put on your sneakers and pink clothing. T-shirts and caps for sale at 8? of which 3? will be donated to the EMMA association. Payment: cash or cheques payable to Foyer Rural.

Contacts: Mr Benoist Caufourier on 06 41 09 41 56 or Mme Arlette Cole on 06 87 93 14 50

El municipio de Robertot organiza una marcha de 6 km a beneficio de la asociación de detección precoz del cáncer de mama EMMA. Cita el sábado 21 de octubre de 2023 a las 14.30 h en el aparcamiento rural del vestíbulo.

Ponte las zapatillas y la ropa rosa. Camisetas y gorras a la venta a 8€ de los cuales 3€ serán donados a la asociación EMMA. Pago: en efectivo o cheques a nombre de Foyer Rural.

Contactos: Sr. Benoist Caufourier al 06 41 09 41 56 o Sra. Arlette Cole al 06 87 93 14 50

Die Gemeinde Robertot organisiert eine 6 km lange Wanderung zugunsten des Vereins EMMA für die Früherkennung von Brustkrebs. RDV Samstag, 21. Oktober 2023 um 14:30 Uhr auf dem Parkplatz des Landhauses.

Ziehen Sie Ihre Turnschuhe an und ziehen Sie ein rosafarbenes Kleidungsstück an. Verkauf von T-Shirts und Kappen für 8?, wovon 3? an die Organisation EMMA gespendet werden. Bezahlung: Bargeld oder Schecks an das Foyer Rural.

Kontakt: Herr Benoist Caufourier unter 06 41 09 41 56 oder Frau Arlette Cole unter 06 87 93 14 50

