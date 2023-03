Roberto Zucco THEATRE MONTANSIER, 11 mars 2023, VERSAILLES.

Roberto Zucco THEATRE MONTANSIER. Un spectacle à la date du 2023-03-11 à 20:30 (2023-03-07 au ). Tarif : 29.7 à 35.2 euros.

LE THEATRE MONTANSIER (Lic. 1070033-1070035-1070037) présente Roberto Zucco Mardi 7, mercredi 8, jeudi 9, vendredi 10 samedi 11 mars à 20h30 De Bernard-Marie Koltes Mise en scène et musique Thomas Bellorini, collaboration artistique Hélène Madeleine Chevallier, lumières Victor Arancio, son Tom Lefort Avec 18 comédiens Coproduction Théâtre Montansier, Ecole Claude Mathieu, Compagnie Gabbiano, avec le soutien du Centquatre-Paris La pièce fait appel à plus d’une trentaine de personnages, deux protagonistes importants Roberto Zucco, le personnage principal et la gamine qui s’est éprise de lui. Koltès a décidé d’écrire cette pièce sur la vie de Roberto Succo, après avoir vu un avis de recherche pour retrouver le criminel italien. La pièce fait appel à plus d’une trentaine de personnages, dont deux protagonistes importants : Roberto Zucco, tueur évadé, et la jeune fille en perdition qu’il croise au cours de sa cavale. C’est cette dernière qui permettra son arrestation. La pièce permet de suivre l’histoire de Zucco, que Koltès fait passer de l’état de monstre à celui de personnage tragique, mais pas seulement, car chaque figure même secondaire est importante et rend la pièce plus complexe en exposant certains problèmes sociétaux. N° téléphone accès PMR 01 42 64 49 40 Roberto Zucco

THEATRE MONTANSIER VERSAILLES 13 rue des Réservoirs Yvelines

Koltès a décidé d’écrire cette pièce sur la vie de Roberto Succo, après avoir vu un avis de recherche pour retrouver le criminel italien. La pièce fait appel à plus d’une trentaine de personnages, dont deux protagonistes importants : Roberto Zucco, tueur évadé, et la jeune fille en perdition qu’il croise au cours de sa cavale. C’est cette dernière qui permettra son arrestation. La pièce permet de suivre l’histoire de Zucco, que Koltès fait passer de l’état de monstre à celui de personnage tragique, mais pas seulement, car chaque figure même secondaire est importante et rend la pièce plus complexe en exposant certains problèmes sociétaux.

N° téléphone accès PMR 01 42 64 49 40

