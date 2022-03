Roberto Rossellini et le miracle du cinéma moderne Centre Sèvres Paris Catégorie d’évènement: Paris

Plus de 70 ans après leur réalisation, les films de Roberto Rossellini restent toujours aussi brûlants. Le spectateur qui, s’apprêtant à les découvrir pour la première fois, s’imagine pénétrer dans un mausolée avec le respect un peu policé que l’on réserve généralement aux grandes œuvres du passé, sera stupéfait par leur sens de l’urgence et leur puissance émotionnelle intacte. C’est en épousant, en prise directe avec l’actualité, les méandres de l’histoire du XXè siècle que Roberto Rossellini, né en 1906 et mort en 1970 à Rome, créa, sur les décombres encore fumants de la Seconde Guerre Mondiale une nouvelle manière d’ausculter le réel, fondant une de ces œuvres essentielles qui justifient que le cinéma soit considéré comme un art. Pour en savoir plus, [cliquez ici](https://centresevres.com/events/roberto-rossellini-et-le-miracle-du-cinema-moderne/). Avec **Damien BERTRAND**, critique de cinéma et réalisateur de documentaires.

