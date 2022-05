ROBERTO NEGRO & VALERIA KAFELNIKOV LE TRITON, 30 juin 2022, Les Lilas.

ROBERTO NEGRO & VALERIA KAFELNIKOV

LE TRITON, le jeudi 30 juin à 20:30

« Un des musiciens les plus originaux, les plus actifs de la jeune scène française de jazz et de musiques improvisées » selon France Musique, le pianiste et compositeur Roberto Negro ne laisse personne indifférent. Qui plus est, en duo avec la créative harpiste Valeria Kafelnikov de l’Ensemble Intercontemporain. Bienvenue dans ce dialogue inédit entre harpe et piano, à la croisée du jazz et des musiques improvisées ! **Roberto Negro** piano **Valeria Kafelnikov** harpe

TARIF E : Normal 20 € – Réduit 15 € – Adhérents du Triton 12 € – Jeune 8 € ; BILLETTERIE : par CB au 01 49 72 83 13, sur place de 10h30 à 18h00 et les soirs de concert, par internet sur http://www.letriton.com/

Rencontre

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-30T20:30:00 2022-06-30T22:00:00