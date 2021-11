Roberto Negro Rocher de Palmer, 26 février 2022, Cenon.

Apprêtez-vous à vous faire découper, décoller, mixer, malaxer, et au final scotcher. Car Roberto Negro est un inventeur. L’improvisation et la recherche sont les clés de son écriture. Sa musique prend des virages inattendus, paraboliques, diaboliques, que le bolide et ses compagnons de route négocient avec aisance, nous laissant totalement décoiffés. Les compositions du pianiste français défient toutes les normes, dépassent toutes les bornes. Il joue et se joue de tout, flirte avec l’électronique, s’affranchit des modèles de création convenus mais, généreux et joueur, nous invite à entrer dans son univers atypique, dada, dadada ! On pénètre d’abord avec prudence dans le jeu de construction/déconstruction complexe et décomplexé, sorti de l’imaginaire en feu de ce créateur désinhibé. Et puis on se lance, et c’est la transe en danse !

Roberto Negro invente un jazz avant-gardiste insolite et insolent, avec la malice d’un garnement à qui on a confié une boîte d’allumettes. Le concert le plus déconcertant du moment !

