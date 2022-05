Roberto Fonseca trio – Yesun, 4 mai 2022, .

Roberto Fonseca trio – Yesun

2022-05-04 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-04

10 36 Yesun est un jeu de mots qui symbolise l’eau. L’eau tirée du puit de l’histoire afro-cubaine, redistillée et tournée vers l’avenir. Le pianiste havanais se raconte dans toute sa richesse, son désir de faire voyager et de moderniser la musique cubaine.



Après avoir fait ses gammes avec le Buena Vista social Club et Cumpay Segundo, Fonseca n’a de cesse depuis de répandre sa culture, son style, ses influences à travers le monde. Son étourdissante technique et ses talentueux acolytes ont fait le reste. Son trio piano, basse, batterie combine musique classique traditionnelle, funk, jazz latin, bossa, slam, percussions, musique urbaine et rythmes afro-cubains comme aucun autre.



● Piano, clavier, voix Roberto Fonseca

● Batterie Ruly Herrera

● Basse électrique et acoustique Yandy Martinez.

Le Grand Théâtre est heureux de retrouver le piano aux rythmes enjoués de chaleurs latines de Roberto Fonseca

