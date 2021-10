Roberto Fonseca Carré Sévigné, 16 novembre 2021, Cesson-Sévigné.

Roberto Fonseca

Carré Sévigné, le mardi 16 novembre à 20:00

Pianiste originaire de La Havane, ancien membre du Buena Vista Social Club, Roberto Fonseca est salué un peu partout dans le monde comme la nouvelle coqueluche du clavier cubain. Artiste libre et toujours audacieux, il sait prendre des risques, défricher de nouveaux territoires et faire avancer sa musique. Dans son nouvel album Yesun, il fusionne tout à la fois : rythmes traditionnels, sons électroniques et l’incontournable piano, qu’il joue sur scène d’une façon exaltée, comme s’il était possédé. Yesun est un jeu de mot qui symbolise l’eau. L’eau tirée du puits de l’histoire afro-cubaine, redistillée et tournée vers l’avenir. Roberto Fonseca bouscule les codes avec une instrumentalisation toujours plus moderne du jazz cubain, combinant musique classique, reggaeton, rap et funk. Avec toujours cette aisance déconcertante. Un instrumentiste brillant, à la technique éprouvée, au toucher limpide. Un improvisateur capable d’entraîner les auditeurs dans des voyages au long cours. Jazz Magazine Un pianiste et compositeur talentueux… un don pour la mélodie qui surpasse ses pairs les plus célèbres… d’une rare qualité et pouvant transcender les frontières musicales. The Guardian

Tarifs / 34€ / 32€ / 30€

Jazz – Musiques Métissées. Collaboration Festival Jazz à l’Ouest

Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson Sevigne Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine



