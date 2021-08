Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse ROBERTO AUSSEL (TOULOUSE GUITARE) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

ROBERTO AUSSEL (TOULOUSE GUITARE) Toulouse, 10 octobre 2021, Toulouse. ROBERTO AUSSEL (TOULOUSE GUITARE) 2021-10-10 16:00:00 – 2021-10-10 CHAPELLE DES CARMELITES 1 Rue de Périgord

Toulouse Haute-Garonne Cette année sera rythmée par 5 concerts empreints d’originalité et de transversalité.

Une saison qui sera riche en couleurs et en émotions. Reconnaissable entre tous dès les premières notes, Roberto Aussel séduit par sa sonorité chaleureuse et son jeu déterminé. Originaire de Buenos Aires, Roberto Aussel acquiert une solide formation auprès du maître Jorge Martinez Zárate qui lui ouvre l’accès à de nombreux concours internationaux dont il remporte les premiers prix : Radio France(Paris), Alirio Diaz(Caracas), Porto Alegre (Brésil)… Il enseigne actuellement à la Musikhochschule de Cologne et mène de front un enseignement de haut niveau avec une carrière très active de concertiste qui le mène chaque année sur de nombreuses scènes dans divers pays du monde. En 1999, il reçoit en Argentine par la Fondation Konex « le prix Konex de Platine », récompense obtenue pour son parcours réalisé lors des dix dernières années. La guitare classique au cœur de Toulouse ! Cette année sera rythmée par 5 concerts empreints d’originalité et de transversalité.

Une saison qui sera riche en couleurs et en émotions. Reconnaissable entre tous dès les premières notes, Roberto Aussel séduit par sa sonorité chaleureuse et son jeu déterminé. Originaire de Buenos Aires, Roberto Aussel acquiert une solide formation auprès du maître Jorge Martinez Zárate qui lui ouvre l’accès à de nombreux concours internationaux dont il remporte les premiers prix : Radio France(Paris), Alirio Diaz(Caracas), Porto Alegre (Brésil)… Il enseigne actuellement à la Musikhochschule de Cologne et mène de front un enseignement de haut niveau avec une carrière très active de concertiste qui le mène chaque année sur de nombreuses scènes dans divers pays du monde. En 1999, il reçoit en Argentine par la Fondation Konex « le prix Konex de Platine », récompense obtenue pour son parcours réalisé lors des dix dernières années. dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse CHAPELLE DES CARMELITES 1 Rue de Périgord Ville Toulouse lieuville 43.60731#1.44326