### Concert de guitare Reconnaissable entre tous dès les premières notes, l’Argentin Roberto Aussel séduit par sa sonorité chaleureuse et son jeu déterminé. Sa carrière de concertiste, de professeur et de jury de concours internationaux le mène chaque année aux quatre coins de la planète. En première partie, retrouvez Virgile Bathe qui vient d’intégrer le Conservatoire national supérieur de musique de et de danse de Paris (CNSMDP) après de brillantes études au conservatoire à rayonnement régional de Toulouse dans la classe de Benoit Albert. ### Plus d’infos [Site de l’association Toulouse Guitare ](https://www.toulouseguitare.fr/page/155357-artistes) ![]() ### Infos pratiques * Dimanche 10 octobre à 16h * La première partie de ce concert sera assurée par un(e) jeune guitariste.

De 12 à 18€. Gratuit pour les moins de 12 ans.

