Roberto ALAGNA LES ARENES DE METZ Metz, vendredi 24 janvier 2025.

Roberto ALAGNA HORS LA LOI, le concertAprès le succès du spectacle musical de Jean-Felix LALANNE, AL CAPONE au Théâtre des Folies Bergère à Paris, Roberto ALAGNA et Jean-Felix LALANNE ont décidé de partir en tournée pour donner une série de concerts des plus belles chansons du spectacle avec une formation de 7 musiciens. Les chansons des différents personnages autre que AL CAPONE seront chantées par Magali Bonfils et Thomas Boissy ou encore, par des artistes, « invités surprises » de Roberto Alagna. Au programme les chansons incontournables du spectacle comme Reste tranquille, Hors la loi ou Scarface avec la présence sur scène de Jean-Felix Lalanne à la guitare.

Tarif : 50.00 – 88.00 euros.

Début : 2025-01-24 à 20:00

LES ARENES DE METZ 5 AVENUE LOUIS LE DEBONNAIRE 57000 Metz 57