**Mardi le 16 novembre à 19 h**, nous vous invitons au troisième concert du cycle des chefs-d’œuvre de la musique romantique des XVIII – XX siècles, que Yakov Ayvaz, le pianiste que vous avez déjà pu apprécier dans notre Centre, présente cette fin d’année. **Au programme :** **Les œuvres de Robert SCHUMANN** _▪ Sonate pour piano №2 à Henriette Voigh_ _▪ La Fantaisie op.17_ _▪ Les Etudes symphoniques_ **L’entrée libre. Le nombre de places est limité. L’inscription préalable est obligatoire.** Pour vous inscrire veuillez cliquer sur le lien : [http://urlr.me/Rw4T3](http://urlr.me/Rw4T3) _Nous vous rappelons que le pass sanitaire sera exigé à l’entrée._ _Le port du masque et le respect de la distanciation sociale sont obligatoires sur le territoire du Centre et pendant les événements_.

