Robert & Mitchum « Snow » Rocher de Palmer, 20 janvier 2022, Cenon.

Robert & Mitchum « Snow »

Rocher de Palmer, le jeudi 20 janvier 2022 à 20:30

Le collectif pop rock bordelais et l’auteur de bande dessinée Christian Durieux ont mis en commun leur talent pour nous conter SNOW, un songe sensoriel où musique et dessins en live entrent en interaction pour donner vie au récit. Silent Noise Of Winter déroule l’histoire d’une jeune femme partie à la recherche de l’homme qu’elle aime. Son périple lui révèle un don, celui de redonner la couleur au monde et de rendre la vie. En alternance avec la projection d’images animées, le dessinateur Christian Durieux superpose ses illustrations réalisées en direct, sur des séquences préalablement dessinées. Autour de lui, sur la scène, Laurent Dory et son sextet. Ils interprètent les chansons et la bande originale du spectacle. Et ce que l’on ne vous dit pas, c’est que les musiciens de Robert & Mitchum ont aussi un don, celui de faire naître de leurs mélodies une mélancolie qu’on aime enlacer secrètement.

EN SAVOIR PLUS

Plein tarif : 10€ / Tarif -12 ans : 5€

Robert & Mitchum « Snow », Rocher de Palmer, Cenon

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T20:30:00 2022-01-20T22:30:00