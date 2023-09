Robert Kramer à l’honneur aux Dimanches de Varan ! Les Ateliers Varan Paris, 15 octobre 2023, Paris.

Le dimanche 15 octobre 2023

de 10h00 à 14h00

.Public adolescents adultes. payant

5€ — 2€ pour les étudiant·es, -26 ans, RSA

Conférence et échanges sur le cinéma de Robert Kramer, avec visionnage d’extraits de films et analyse.

Une ligne incandescente qui traverse le

temps – par David Yon

David Yon est réalisateur, enseignant et auteur d’une thèse sur Robert Kramer.

Dès l’âge de 18 ans, Robert Kramer se met à écrire des

carnets de réflexions sur ses recherches en cinéma et en politique, sur ses

lectures ou rencontres, sur ses expériences de vie intime. Chacun de ces

carnets est numéroté, comme s’il avait toujours eu le projet de documenter ses

recherches – entre recherche du monde et recherche de soi. Dans le Book 40

(1996), des post-it marquent des pages où nous pouvons lire : « Une ligne

incandescente qui traverse le temps ». Je perçois dans cette ligne une quête

que le cinéaste poursuivra toute sa vie, et que nous essaierons d’approcher, de

In The Country (1967) à Cités de la plaine (1999).

Le cinéma de l’expérience – par Richard

Copans

Richard Copans est chef opérateur, réalisateur, producteur et ami de Robert Kramer.

Récits de tournage et de montage, arrêts sur image,

visionnage de rushes, citations de textes : nous tenterons de montrer comment

la notion d’expérience est centrale dans le cinéma de Robert Kramer. Comment

filme-t-il une séquence ? Pourquoi invente-t-il la notion de Trajet lors du

tournage de Doc’s Kingdom ? Dans Route One/USA, comment envisage-il la

contradiction entre le soi-disant documentaire et la soi-disant fiction ?

Comment transforme-t-il l’accident en cadeau ?

Viennoiseries et boissons offertes à

partir de 9h45, début de la séance à 10h.

Les Ateliers Varan 6, impasse de Mont-Louis 75011 Paris

