ROBERT JON & THE WRECK Le SPLENDID, 19 février 2023, LILLE.

ROBERT JON & THE WRECK Le SPLENDID. Un spectacle à la date du 2023-02-19 à 18:00 (2023-02-19 au ). Tarif : 28.0 à 28.0 euros.

Southern Soul rechtstreeks van Californië. Robert Jon & The Wreck komen uit Orange County, Californië en toeren de wereld sinds 2015. Er is geen twijfel mogelijk waar hun invloeden vandaan komen. Ondanks alle leden tussen de 25 en 30 zijn, zijn de jaren 70-geluiden onmiskenbaar aanwezig. Denk aan bands als de Eagles, Doobie Bros., Santana, Allman Brothers Band, Lynyrd Skynyrd en Little Feat maken allen deel uit van hun het muzikale melkwegstelsel van Robert Jon & The Wreck. Met 5 studioalbums op hun naam, ingewikkelde maar vloeiende instrumentatie en vocale harmonieën, hebben ze de deuren van het Rock / Americana / Southern Soul genre ingetrapt. Robert Jon And The Wreck Robert Jon And The Wreck

Le SPLENDID LILLE 1, Pl.du Mont de Terre Nord

