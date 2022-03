ROBERT JON & THE WRECK L’Empreinte, 30 juin 2022, Savigny-le-Temple.

L’Empreinte, le jeudi 30 juin à 19:00

**PASS VACCINAL OBLIGATOIRE** Robert Jon & The Wreck est une fusion de rock sudiste avec du blues. Les jams rock roots, les paroles arrosées de whisky et les concerts fervents ne font qu’effleurer la surface de ce qui fait de RJ&TW l’un des meilleurs groupes live à émerger de Californie du Sud depuis des années. Avec une discographie grandissante et des prestations aux côtés de Joe Bonamassa, Sturgill Simpson et Peter Frampton, le quintette est prêt pour leur plus grande œuvre à ce jour. Robert Jon & The Wreck écrit des chansons et publie des albums depuis la conception du groupe en 2011. Pendant ce temps, ce quintette de gentlemen folliculaires compétents a été occupé à peaufiner leur son jouant dans des salles pleines à travers l’Europe et les États-Unis. YouTube – [Cliquez ici](https://www.youtube.com/user/Robertjonandthewreck) [**La billetterie, c’est par là !**](https://web.digitick.com/robert-jon-the-wreck-concert-l-empreinte-savigny-le-temple-30-juin-2022-css5-lempreinte-pg101-ri8579231.html)

Adhérents 13€ / Préventes 16€ / Sur place 20€

L’Empreinte 301 avenue de l’Europe, 77176, Savigny-le-Temple Savigny-le-Temple Seine-et-Marne



