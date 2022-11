Robert et la fée magie

4 mars 2023, 8-10 EUR

Toujours fâché et en colère, il déteste la vie, et ne supporte pas les gens heureux.

Pourtant, sur son chemin, Robert va rencontrer une fée brillante, belle et magique.

Robert va alors vivre une journée incroyable qui va bouleverser le reste de sa vie !

Robert et la fée Magie, un conte musical interactif, drôle et émouvant, des chansons entraînantes et deux personnages attachants.



Ecriture et jeu : Aurélie Babin, Patrick Angius

Mise en scène : Aurélie Babin

De 3 à 8 ans [durée 45 min] Venez assister à la rencontre incroyable entre un gros râleur et la fée Magie. dernière mise à jour : 2022-11-21 par

