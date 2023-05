Rando du tacot robert-espagne, 1 mai 2023, Robert-espagne.

Rando du tacot 1 et 14 mai robert-espagne 3€ / adulte

Différents parcours seront proposés allant de 5 à 30 kms

Nouveauté 2023 : Un jeu de piste pour les enfants sur le parcours familial de 5kms.

Les départs sont libres entre 8h00 et 11h00

Tarifs :

Randonnée : 3€ pour les adultes et gratuit pour les moins de 12 ans

Collation (1 pâté lorrain + 1 part de tarte + 1 boisson) : 7€ par personne (réservation obligatoire)

Inscriptions et réservations sur le site internet [https://www.larandodutacot55.fr/

](https://www.larandodutacot55.fr/) ou au 07 68 57 81 60

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-01T08:00:00+02:00 – 2023-05-01T11:00:00+02:00

2023-05-14T08:00:00+02:00 – 2023-05-14T11:00:00+02:00

