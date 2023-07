Robert en plein air Bibliothèque Robert Sabatier Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Robert en plein air Bibliothèque Robert Sabatier Paris, 22 juillet 2023, Paris. Le samedi 26 août 2023

de 15h30 à 17h30

Le samedi 19 août 2023

de 15h30 à 17h30

Le samedi 29 juillet 2023

de 15h30 à 17h30

Le samedi 22 juillet 2023

de 15h30 à 17h30

.Tout public. gratuit

Cet été, Robert investit à nouveau la rue Hermel! Les bibliothécaires vous proposent des ateliers créatifs en plein air et sans inscription. Rendez-vous au pied de la bibliothèque pour des ateliers peinture, perle, badge, etc. Pour petits et grands ! Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris Contact :

