2022-10-22 12:30:00 – 2022-10-22 19:00:00

Haute-Savoie Annecy Parce que la musique de Combas est visuelle et sa peinture musicale, en résonnance des représentations, un ensemble de peintures et sculptures est présenté dans les halls du théâtre du 22 octobre au 19 novembre, permettant un parcours à travers son œuvre. billetterie@bonlieu-annecy.com http://www.bonlieu-annecy.com/ Bonlieu Scène nationale Annecy 1 rue Jean Jaurès Annecy

dernière mise à jour : 2022-10-13 par Office de Tourisme du Lac d’Annecy

