Paris

Le dimanche 10 avril 2022

de 16h00 à 18h00

gratuit

Musique classique – Pièces de Robert Schumann, Johannes Brahms, Darius Milhaud et Sergueï Rachmaninov BIOGRAPHIES « Leur équilibrage de la mélodie et de l’accompagnement, leur doux soulignement des voix intérieures était assez exquis… deux excellents solistes faisant une si belle musique si harmonieusement en duo. Brillance exubérante … l’harmonie de pensée, de toucher, d’interprétation et de compréhension était extrêmement impressionnant. Je pouvais imaginer les couleurs orchestrales pendant que j’écoutais, si délicates étaient les sonorités, si parfaite était leur voix et si sensible étaient le tempo et l’utilisation de la pédale. » Irish Examiner « Créativité au sommet… Poésie pure : la partition comme toile, le son comme ligne et nuance de couleur, la structure comme un jardin en fleurs, atmosphère épurée et limpide, tout en bienveillance et tendresse.” Primorske novice (Slovénie) « Leur travail en duo révèle les nombreuses années d’expérience qu’a acquis le couple en se produisant ensemble. » Critique par V. Costa(EPTA Journal nº 90, 2010) Église Saint-Merry 76 rue de la Verrerie Paris 75004 Contact : 01 42 71 93 93 concerts@saintmerry.org https://saintmerry.org/concerts/samedi-10-avril-2022-robert-andres-et-honor-ohea-piano-a-quatre-mains/ https://www.facebook.com/events/4863725913740444/ Date complète :

