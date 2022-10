Rob Clearfield piano solo, 27 novembre 2022, .

EUR 8 13 Originaire d’Oak Park dans l’Illinois, le pianiste, guitariste, compositeur et improvisateur Rob Clearfield a tout jeune participé à différentes groupes musicaux amateurs, chorales de gospel, ensembles de guitares sud-américains,… avant de déménager à Chicago pour étudier au Chicago College of Performing Arts de l’Université Roosevelt. Dès lors, et pendant une quinzaine d’années, il intègre activement la scène musicale locale.



Au cours de sa carrière, Rob a eu le privilège de se produire avec des artistes tels que John Wetton, Patricia Barber, Howard Levy, Makaya McCraven, Marquis Hill, Eighth Blackbird, Fareed Haque, Isaiah Sharkey, Adam Larson, Greg Ward… Il a par ailleurs fondé le groupe de rock progressif District 97, et le groupe de rock indépendant Hood Smoke. Il est aussi le pianiste régulier du bassiste Matt Ulery, du trompettiste Itamar Borochov et de la chanteuse Grazyna Auguscik.



À ce jour, Rob a sorti six enregistrements en leader. Son parcours témoigne de son attirances artistiques. Après deux premiers albums avec le groupe de jazz-meets-indie-rock, Information Superhighway, dont il en était le chef de groupe pour la première fois, puis la dissolution de Superhighway en 2011, Rob a choisi de concentrer sur la direction d’orchestre et la composition, en résulte les albums The Long and Short of It (2013) et Islands (2016). Durant son parcours, Rob a également enregistré et sorti deux albums en piano solo : A Thousand Words (2010) et Wherever You’re Starting From (2018). Pour son prochain album, Rob travaille sur un projet co-dirigé avec la saxophoniste et la compositrice new-yorkaise, Caroline Davis.



En plus de son travail en tant que leader, Rob a reçu plusieurs commandes pour composer à plus grande échelle. Depuis 2007, il signe des productions théâtrales pour l’Université Purdue, une collaboration qui se poursuit toujours. De 2008 à 2012, il a été chargé de composer pour chaque saison, un cycle de chansons pour l’église expérimentale Grace Commons à Chicago. En 2013, il réalise la musique du court métrage The Lost Remake de Beau Geste. L’année 2019 a vu les débuts orchestraux de Rob Clearfield, composant un ensemble de pièces pour orchestre à cordes avec un quatuor de jazz, commandé et créé par le Brazos Valley Symphony Orchestra à College Station au Texas.



Alors que sa carrière continue de l’emmener vers de nouveaux terrains d’expérimentation, Rob intervient aussi comme enseignant. Il a donné des masterclasses au Conservatorio Nacional de Música (Mexico, Mexique), à l’American Jazz Museum (Kansas City, MO), au Bydgoszcz Conservatory of Music (Bydgoszcz, Pologne) et à l’University of North Texas (Denton, TX). Il a été membre du corps professoral du Keith Hall Summer Drum Intensive à l’Université Western Michigan (Kalamazoo, MI) et a fait partie de l’ensemble en résidence au Guimarães Jazz Festival (Guimarães, Portugal), travaillant avec des étudiants de l’Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (Porto, Portugal).

