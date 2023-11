[VISITE] Stade rennais Roazhon Park Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes [VISITE] Stade rennais Roazhon Park Rennes, 5 décembre 2023, Rennes. [VISITE] Stade rennais Mardi 5 décembre, 16h30 Roazhon Park Gratuit, sur inscription. Strictement réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes Fans de football ? Le CMI vous propose une visite guidée du Roazhon Park et de ses coulisses ! Venez découvrir cet endroit emblématique de Rennes afin de vous plonger dans l’aventure du club Rouge et Noir. Infos pratiques Places limitées

Gratuit

Réservation obligatoire en ligne avant le lundi 4 décembre Strictement réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes. Roazhon Park 111 rue de lorient, Rennes Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/706061969357 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T16:30:00+01:00 – 2023-12-05T18:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Roazhon Park Adresse 111 rue de lorient, Rennes Ville Rennes

