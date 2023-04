La Matinale des créateurs par le Poool Roazhon Park Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

La Matinale des créateurs par le Poool Roazhon Park, 13 avril 2023, Rennes. La Matinale des créateurs par le Poool Jeudi 13 avril, 08h00 Roazhon Park sur inscription La Matinale des créateurs revient le 13 avril 2023 ! Faites connaissance avec une vingtaine d’entreprises innovantes créées au cours de l’année 2022 avec l’accompagnement du Poool !

À cette occasion, leurs dirigeants vous parleront de leur aventure entrepreneuriale au travers des étapes de création et de développement de leur projet. Venez « prendre le pouls » de l’innovation brétillienne en découvrant les produits, les services et les domaines d’activité de ces jeunes sociétés pour peut-être identifier de nouvelles compétences nées sur le territoire, nouer de nouvelles collaborations, imaginer de nouveaux projets, ou encore découvrir des startups à financer. Le programme :

☕ 08h00 : Accueil Café

? 08h20 – 11h00 : Pitchs des startups créées en 2022 avec l’accompagnement du Poool

? 11h00 : Prolongement des échanges dans l’espace de networking. Roazhon Park 111 rue de Lorient, Rennes Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://airtable.com/shrtkcdwwUDHNDNNJ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

