IGR-IAE Rennes, le samedi 5 mars à 10:00

Pour (re)découvrir la culture japonaise ou préparer un voyage au pays du soleil levant, venez nous rencontrer lors de notre festival Roazhon Japan ! ### Les invités [Découvrez les intervenants qui animeront Roazhon Japan à nos côtés.](https://roazhonjapan.fr/invites) ### Programmation [Découvrez les événements prévus pour cette deuxième édition.](https://roazhonjapan.fr/programmation) Une parenthèse japonaise dans le pays rennais. Festival organisé par l’Association Culturelle des Etudiants du Centre Franco-Japonais de Management. Au programme : expositions, conférences, ateliers IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

2022-03-05T10:00:00 2022-03-05T17:00:00

