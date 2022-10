Roast Chicken & Sandwich Party Dinan Dinan Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

2022-10-09 12:00:00 – 2022-10-09 20:00:00

Ctes-d’Armor Roast Chicken & Sandwich Party, Autumn Edition organisée par Little Colibri dans Les Halles de Dinan.

Nous vous avons concocté un programme qui mettra tous vos sens en éveil ! Concert / Animation / Food & drink Little Colibri, Super Food, Mari-Wenn Céramique, Tire Bouchon, Volailles d’Ille & Rance, Atelier Nature, Les Bouquets d’Envela, Marcel, Petite Fleur Trio, DJ Miché colibridinan@gmail.com +33 2 96 83 97 89 Les Halles La Cohue Dinan

