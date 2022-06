Roast Chicken & Sandwich Party – Ateliers oeuf-mayonnaise Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Côtes d’Armor Dinan Le dimanche 26 juin, c’est le Roast Chicken & Sandwich Party Summer Edition organisée par Little Colibri dans Les Halles de Dinan.

Nous vous avons concocté un programme qui mettra tous vos sens en éveil ! Au menu, un délicieux poulet rôti et des sandwiches pita faits maison. SuperFood vous proposera une animation autour de l’œuf Mayo, sur une recette du restaurant Miette Dinan : 4 ateliers de 30 minutes entre 12h et 14h. Recette originale des champions de Bretagne François et Trystan du Restaurant Miette à Dinan. Inscription par mail ou téléphone. Le bar le Tire-bouchon sera exceptionnellement ouvert pour l’occasion. Pour une séquence détente, du Shiatsu vous sera proposé par Mapishu Marie Poidevin. Enfin, pour le plaisir des oreilles, Dj Miché et le groupe de Hip-Hop Smiling Soldiers seront de la partie.

