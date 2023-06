Dé/s/rives en Loire Roanne Plage Roanne Roanne Catégories d’Évènement: Loire

Roanne Dé/s/rives en Loire Roanne Plage Roanne, 23 juillet 2023, Roanne. Dé/s/rives en Loire Dimanche 23 juillet, 09h00, 14h00 Roanne Plage Sur inscription au kiosque de Roanne Plage Dé/s/rives en Loire est uen déclinaison d’un projet plus large aussi décliné sur le Rhône.

Des groupes définis (Centres sociaux, clubs sportifs) vont se voir remettre des appareils photographiques argentiques pour réaliser 36 poses autour du fleuve Loire. Ils seront invités à écrire à ou sur le fleuve.

4 ateliers familiaux tout public autour du Cyanotype sont proposés à Roanne Plage le dimanche 23 juillet 2023. Roanne Plage place aristide Briand 42100 Roanne Roanne 42300 Loire Auvergne-Rhône-Alpes https://www.aggloroanne.fr/culture-et-loisirs/festiv-ete-a-roanne/roanne-plage-3196.html Dans le cadre verdoyant des Bords de Loire, la Ville de Roanne anime gratuitement vos journées estivales pendant huit semaines du 7 juillet au 25 août 2023.

2023-07-23T09:00:00+02:00 – 2023-07-23T13:00:00+02:00

