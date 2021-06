Ronchamp Ronchamp Haute-Saône, Ronchamp ROAFF – Ronchamp Open Air Filature Festival Ronchamp Ronchamp Catégories d’évènement: Haute-Saône

ROAFF – Ronchamp Open Air Filature Festival Ronchamp, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Ronchamp. ROAFF – Ronchamp Open Air Filature Festival 2021-07-03 17:00:00 – 2021-07-03 La Filature de Ronchamp 20b, rue Rue Strauss

Ronchamp Haute-Saône Ronchamp Haute-Saône 5 5 EUR Le Comité des fêtes et de jumelage de Ronchamp et La Filature de Ronchamp organise un festival musical sur le site de la Filature. Retrouver le plaisir des concerts, d’écouter de la musique en plein air, venez fêter l’été et les vacances! Se rencontrer, profiter et partager… tel est l’esprit du ROAFF ! DJ Kemical KEM

Le Comité des fêtes et de jumelage de Ronchamp et La Filature de Ronchamp organise un festival musical sur le site de la Filature. Retrouver le plaisir des concerts, d'écouter de la musique en plein air, venez fêter l'été et les vacances! Se rencontrer, profiter et partager… tel est l'esprit du ROAFF ! DJ Kemical KEM

Jan Vaneck

TRUCKKS

PARALLELISM Billets disponibles en prévente auprès de Ronchamp Tourisme (5€) et sur place (6€). Sur place, possibilité de se restaurer et buvette à disposition. Pendant l'èvènement une vente de vinyle sera également mise en place. contact@ot-ronchamp.fr +33 3 84 63 50 82

PARALLELISM Billets disponibles en prévente auprès de Ronchamp Tourisme (5€) et sur place (6€). Sur place, possibilité de se restaurer et buvette à disposition. Pendant l’èvènement une vente de vinyle sera également mise en place.

