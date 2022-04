ROAFF – Ronchamp Open Air Filature Festival Ronchamp Ronchamp Catégories d’évènement: 70250

Ronchamp 70250 2ème édition du ROAFF à La Filature de Ronchamp – Le Comité des fêtes et de jumelage de Ronchamp et La Filature organisent le festival sur 2 jours. Retrouver le plaisir des concerts, d’écouter de la musique en plein air, venez fêter l’été et les vacances! Se rencontrer, profiter et partager… tel est l’esprit du ROAFF ! Sur place, possibilité de se restaurer et buvette à disposition.

