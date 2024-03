ROAD TRIP PLEIN GAZ SUR LA 66 DEFONCE DE RIRE Clermond-Ferrand, jeudi 6 juin 2024.

Une comédie tout public avec Aurélien Portehaut, Chrystel Rochas et Camil Misery.72h. C’est le temps qu’il reste à Sam, danseur de country, pour parcourir les 2200 kilomètres qui le séparent d’Albuquerque et de son prochain concert où l’attend le producteur mondialement connu Billy Ray Jackson. Cette rencontre qui pourrait enfin faire décoller sa carrière va être mise à mal par une multitude de rencontres toutes plus improbables les unes que les autres, à commencer par celle de Molly, sa toute nouvelle partenaire de scène, dont l’enthousiasme permanent, l’insouciance et la familiarité lui portent vite sur les nerfs.Embarquez pour la route 66 dans cette comédie à 100 à l’heure !

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-06-06 à 20:00

Réservez votre billet ici

DEFONCE DE RIRE 34 RUE SAINT DOMINIQUE 63000 Clermond-Ferrand 63